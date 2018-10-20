بالفيديو.. إغلاق طريق عقبة مغره بشكل مؤقت بسبب تساقط الصخور

عادل الحربي(صدى):

أغلقت الجهات المعنية، طريق عقبة مغره بشكل مؤقت بسبب تساقط الصخور نتيجة هطول الأمطار الغزيره والسيول، اليوم السبت.

ويذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت استمرار هطول الامطار الرعدية من متوسطة الى غريزة تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق جازان ، عسير ، نجران ، الباحة، مكة المكرمة (يمتد تأثيرها الى الاجزاء الساحلية منها)، غدًا الأحد.

ونشر الدفاع المدني 8 تحذيرات عند هطول الأمطار، اليوم السبت، موضحًا أنه يجب عدم المجازفة بالجلوس في مجاري السيول أو عبورها.