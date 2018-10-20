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بالفيديو والصور.. سداسية الاتفاق تلحق بالأهلي هزيمة قاسية

بالفيديو والصور.. سداسية الاتفاق تلحق بالأهلي هزيمة قاسية
ماجد محمد(صدى):

اكتسح نادي الاتفاق، النادي الأهلي، بسداسية مقابل هدفين، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وافتتح سعيد الربيعي، أهداف المباراة مبكرًا بهدف في الدقيقة 8، ثم سجَّل كرستيان خوانكا هدفًا آخر للاتفاق في الدقيقة 44، ومن ثم سجَّل جوزيف دي سوزا هدف الأهلي في الدقيقة 5 من الوقت الإضافي للشوط الأولى.

وفي الشوط الثاني، استمر لاعبو الاتفاق في إحراز الأهداف، حيث أحرز كل من حسين السيد، برايان أليمان، محمد الكويكبي، حسن الحبيب، أهدافًا في الدقائق 51، 63، 67، 79، على التوالي، كما أحرز دجانيني الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 85.

وارتفع رصيد الاتفاق إلى 11 نقطة محتلًا المركز الخامس، فيما يبقى الأهلي في المركز الثاني بـ13 نقطة.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2287 ] نشر منذ 55 دقيقة

مبروك للإتفاق وعشاقة النواخذة،،

هاردلك للأهلي وعشاق القلعة..

[ عدد التعليقات: 10827 ] نشر منذ 50 دقيقة

الا مفاجآه حتى على اصحابها😁على العهد بااقين ياالأهلي💚
هاردلك للعشاق ومبروك للآتفاقيه☺

[ عدد التعليقات: 574 ] نشر منذ 37 دقيقة

كان ممكن تكون النتيجه اكبر
الاهلي كان في اسوأ حالاته

[ عدد التعليقات: 19331 ] نشر منذ 20 دقيقة

استحق الاتفاق العودة القوية للمنافسه على للدوري

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