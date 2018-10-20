بالفيديو والصور.. سداسية الاتفاق تلحق بالأهلي هزيمة قاسية

ماجد محمد(صدى):

اكتسح نادي الاتفاق، النادي الأهلي، بسداسية مقابل هدفين، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وافتتح سعيد الربيعي، أهداف المباراة مبكرًا بهدف في الدقيقة 8، ثم سجَّل كرستيان خوانكا هدفًا آخر للاتفاق في الدقيقة 44، ومن ثم سجَّل جوزيف دي سوزا هدف الأهلي في الدقيقة 5 من الوقت الإضافي للشوط الأولى.

وفي الشوط الثاني، استمر لاعبو الاتفاق في إحراز الأهداف، حيث أحرز كل من حسين السيد، برايان أليمان، محمد الكويكبي، حسن الحبيب، أهدافًا في الدقائق 51، 63، 67، 79، على التوالي، كما أحرز دجانيني الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 85.

وارتفع رصيد الاتفاق إلى 11 نقطة محتلًا المركز الخامس، فيما يبقى الأهلي في المركز الثاني بـ13 نقطة.

🎥 الهدف الأول لنادي ⁧#الاتفاق⁩ سجله اللاعب سعيد الربيعي في الدقيقة 8#الاتفاق 1 : 0 #الأهلي pic.twitter.com/TnQoKNJa22 — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) October 20, 2018

🎥 الهدف الثاني لنادي ⁧#الاتفاق⁩ سجله اللاعب جوانكا في الدقيقة 44#الاتفاق 2 : 1 #الأهلي pic.twitter.com/dpTrGG7F8r — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) October 20, 2018

🎥 الهدف الأول لنادي ⁧#الأهلي ⁩ سجله اللاعب جوزيف دي سوزا في الدقيقة 45+4#الاتفاق 2 : 1 #الاهلي pic.twitter.com/7jN9Zaa9PG — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) October 20, 2018

🎥 الهدف الثالث لنادي ⁧#الاتفاق⁩ سجله اللاعب حسين السيد في الدقيقة 51#الاتفاق 3 : 1 #الأهلي pic.twitter.com/6TJZ8xU5om — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) October 20, 2018

🎥 الهدف الرابع لنادي ⁧#الاتفاق⁩ سجله اللاعب اليمان في الدقيقة 63#الاتفاق 5 : 1 #الأهلي pic.twitter.com/GvPPn6VHrq — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) October 20, 2018

🎥 الهدف الخامس لنادي ⁧#الاتفاق⁩ سجله اللاعب محمد الكويكبي في الدقيقة 68#الاتفاق 5 : 1 #الأهلي pic.twitter.com/y6lcie6VO3 — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) October 20, 2018

🎥 الهدف السادس لنادي ⁧#الاتفاق⁩ سجله اللاعب حسن الحبيب في الدقيقة 79#الاتفاق 6 : 1 #الأهلي pic.twitter.com/LEdiSkmpKX — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) October 20, 2018