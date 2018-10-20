الحكومة اليمنية تشيد بنتائج التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة بشأن ” خاشقجي “

عدن(صدى):

أشادت الحكومة اليمنية بنتائج التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة في المملكة العربية السعودية بشأن وفاة الصحفي السعودي جمال خاشقجي رحمه الله، مثمنة توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في هذا الجانب.

وقالت في بيان أصدرته اليوم وبثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية: إن ما توصلت إليه النيابة في المملكة وإحالة المتسببين في وفاة الصحفي ” خاشقجي ” ينم عن المتابعة المستمرة والجادة من المؤسسات السعودية التي وضعت نصب أعينها سلامة مواطنيها في الداخل والخارج، وحرصها على إطلاع الرأي العام إلى حقيقة الحادث.

وأشارت إلى أن المملكة بقيادتها السياسية الحكيمة تبرهن للعالم أنها تقوم على مبادئ العدل والإنصاف والشجاعة وهي المبادئ والقيم التي أفصحت عنها توجيهات خادم الحرمين الشريفين، مؤكدة أن المملكة عبر تاريخها الطويل لم تحد عن هذه المبادئ والقيم ومراعية في سياساتها الالتزام بالأعراف والمبادئ الدولية والدبلوماسية، ودأبت على مراجعة أي خطأ قد يحدث من إحدى مؤسساتها وتعمل على معالجته فوراً واتخاذ ما يلزم من إجراءات ومحاسبة المتسببين، كما هو حاصل في هذه الحادثة.

وعبر البيان عن إدانة الحكومة اليمنية لسعي البعض لتسييس القضية، وحرفها عن مسارها بهدف النيل من حكومة المملكة العربية السعودية بسهام كيدية وافتراءات مضللة بصورة ممنهجة تستهدف الدور القيادي الذي تسير فيه المملكة وهي لا تعدو أن تكون عملية ابتزاز مستمرة.

وقال ” إن الحكومة اليمنية تؤكد على موقفها الثابت والراسخ إلى جانب المملكة العربية السعودية، وهو موقف تاريخي لا يتغير، نابع من الإيمان بالمبادئ والقيم الأصيلة، والأخوة في العروبة والمصير المشترك ” .