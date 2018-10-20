أمطار على منطقة الباحة

الباحة(صدى):

هطلت على منطقة الباحة اليوم, أمطار متفرقة من متوسطة إلى غزيرة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، ومحافظات بلجرشي والعقيق والقرى وبني حسن والمندق والمخواة وغامد الزناد وقلوه والمراكز التابعة لها .

كما شملت الأمطار بني فروه وبني ظبيان وبني سار وكرا وجرب وبني كبير وبني عدوان والحجير وعدد من منتزهات المنطقة، سالت على أثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض, جعلها الله أمطار خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

وأوضح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي, أنه لم تسجل احتجازات أو حوادث ولله الحمد وجميع الوحدات الميدانية تقوم بمسح ميداني لجميع المواقع والنقاط التي تم تحديدها مسبقاً كنقاط حرجة وجميع الطرق والعقاب سالكه وما تزال الفرصة مستمرة لهطول أمطار في جميع المواقع بمشيئة الله .

وأكد أن دوريات الإشراف مستمرة في عملها في جميع المحافظات, داعيا الجميع إلى عدم المجازفة في عبور الأودية والابتعاد عن مجاري السيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار مذكرا بخدمتهم على الرقم 998 على مدار الساعة متمنيا للجميع السلامة الدائمة .