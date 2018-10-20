بالفيديو.. أمن الطرق يرصد حالات إعاقة منذ 35 عامًا نتيجة للحوادث

علي القحطاني(صدى):

كشف أمن الطرق، عن عدسة رصد تجاوز السرعة المحددة لدوريات أمن الطرق، التي تعمل على الرصد المتحرك إضافة إلى الرصد الثابت.

وأوضح في مقطع فيديو، أن هذه العدسة تعمل بتقنيات عالية ترتبط مباشرة بجهاز يحرر معلومات المخالف ويرصدها في ثواني معدودة، وتأتي هذه العدسة التقنية لتحقيق السلامة المرورية والحد من الحوادث القاتلة والمسببة للإعاقات الدائمة نتيجة السرعة.

وأكد الفيديو، أن هناك حالات إصابة تعاني من الإعاقة وعدم القدرة على مغادرة المستشفيات بسبب حوادث السرعة، منذ ما يقرب من 35 عامًا.

ونصح عدد من المصابين، السائقين وخاصة الشباب بعدم التهور وارتداء حزام الأمان، وكذلك ترك الجوال على جنب؛ لأن 90% من الحوادث بسببه.