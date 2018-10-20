شاب يحاول اغتصاب فتاة بالقرب من مركز تجاري يثير غضب عارم

مليكة فؤاد(صدى):

أقدم شاب على محاولة اغتصاب فتاة بالقوة في ممر خال من المارة في وضح النهار بمدينة الدار البيضاء المغربية .

وتفصيلا؛ حاول شاب يدعى ” مشرمل ” على اغتصاب فتاة في ممر خال من المارة بالقرب من المركز التجاري ” مرجان ” ابن تاشفين في الدار البيضاء.

وأثارت الواقعة غضب الكثير من الأهالي وخاصة بعد توثيق الحادثة عبر مقطع فيديو تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستنكرين اكتفاء موثق الفيديو بتصوير المشهد وعدم قيامه بالتدخل لإنقاذ الضحية.

وطالبوا بضرورة تطبيق أقصى العقوبات على مرتكبي مثل هذه الجرائم الشنيعة.