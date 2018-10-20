بالفيديو.. أمطار و سيول شديدة تضرب منطقة المشاعر المقدسة

نايف السالم(صدى):

نشر الحساب الرسمي لإمارة منطقة ” مكة المكرمة ” ، اليوم السبت، عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، تغريدة تضمنت مقطع فيديو يوثق حالة سقوط الأمطار والسيول قوية التي شهدتها منطقة المشاعر المقدسة اليوم.

وأظهر ” مقطع الفيديو ” ، المظهر الجمالي لنعم الله من سقوط الأمطار بالإضافة جريان السيول بالأودية، وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أطلقت تنبيهًا للمواطنين في وقت سابق بضرورة توخي الحذر نتيجة تكون السحب الرعدية الممطرة المصاحبة بنشاط الرياح السطحية المثيرة للغبار والأتربة.