ضاحي خلفان: إيران تقتل ألف خاشقجي في الأحواز.. ما موقف الجزيرة؟!

طلال الضوي(صدى):

تسائل قائد شرطة دبي السابق، ضاحي خلفان تميم، عن موقف الجزيرة القطرية من قتل النظام الإيراني لآلاف المواطنين في عربسان.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” تقتل إيران ألف خاشقجي في عربستان / الأحواز وترفض الجزيرة عرض صورة أو نشر خبر.. فما السر؟! ” .

وكان ضاحي خلفان، قد أكد أن الاعتراف بالخطأ دليل ثقة بالنفس ونزاهة وشفافية ومصداقية وتحمل مسؤولية، موضحًا أن ما تفعله السعودية يعجز عنه تنظيم الحمدين.

يذكر أن النائب العام الشيخ سعود المعجب، كان قد كشف أن التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة في موضوع اختفاء المواطن جمال بن أحمد خاشقجي أظهرت أن المناقشات التي تمت بينه وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي مع المواطن جمال خاشقجي؛ ما أدى إلى وفاته.

وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصاً جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيداً للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.