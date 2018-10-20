بالفيديو.. الشليمي: ‎المملكة تتعرض لحملة دعاية سوداء تقودها أطراف عدة

علي القحطاني(صدى):

أكد المحلل السياسي الكويتي، الدكتور فهد الشليمي، أن المملكة تتعرض لحملة دعاية سوداء تقودها أطراف عديدة.

وأضاف ” الشليمي ” أن تلك الحملات لم يراها في دول أخرى مارقة قتلت معارضيها وتخلصت منهم وقتلت أحوازيين ومعارضين إيرانيين والكل يعرفهم، مبينا إنه في تركيا قتل معارض ايراني كما قتل أيضا معارضين السوريين .

وأضاف المحلل الكويتي أن استهداف المملكة موجه بشكل شخصي وواضح للقيادة ، لافتا إلى أن الجماعات الحزبية الأيديولوجية تعتبر هي وقود هذه الحملة عن طريق اتصالاتهم مع المنظمات الأجنبية .