بالفيديو.. الشليمي: المملكة تتعرض لحملة دعاية سوداء تقودها أطراف عدة
أكد المحلل السياسي الكويتي، الدكتور فهد الشليمي، أن المملكة تتعرض لحملة دعاية سوداء تقودها أطراف عديدة.
وأضاف ” الشليمي ” أن تلك الحملات لم يراها في دول أخرى مارقة قتلت معارضيها وتخلصت منهم وقتلت أحوازيين ومعارضين إيرانيين والكل يعرفهم، مبينا إنه في تركيا قتل معارض ايراني كما قتل أيضا معارضين السوريين .
وأضاف المحلل الكويتي أن استهداف المملكة موجه بشكل شخصي وواضح للقيادة ، لافتا إلى أن الجماعات الحزبية الأيديولوجية تعتبر هي وقود هذه الحملة عن طريق اتصالاتهم مع المنظمات الأجنبية .
فيديو | فهد الشليمي: #المملكة تتعرض لحملة دعاية سوداء تقودها أطراف عدة. #الإخبارية pic.twitter.com/dGz1U3R0EJ
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 20, 2018
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56462 ] نشر منذ 43 دقيقة
صدقت يافهد الشليمي طال عمرك ,,
,, ولا شك انها حمله مسعوره على المملكه ,,
,, ويغضوا الطرف وتخرس السنتهم عنما يجري في إيران وسوريا وتركيا وقطر وفي الدول الأوروبيه كذالك ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 19331 ] نشر منذ 14 دقيقة
كلامك في محله