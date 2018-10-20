بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على نجران

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول اليوم السبت هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح مثيرة للأتربة والغبار على مدينة نجران.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار هطول الامطار الرعدية من متوسطة الى غريزة تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق جازان ، عسير ، نجران ، الباحة، مكة المكرمة (يمتد تأثيرها الى الاجزاء الساحلية منها)، غدًا الأحد.

ونشر الدفاع المدني 8 تحذيرات عند هطول الأمطار، اليوم السبت، موضحًا أنه يجب عدم المجازفة بالجلوس في مجاري السيول أو عبورها.