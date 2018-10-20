بالفيديو والصور.. ” الدوحة تغرق ” موجة أمطار غزيرة تحدث فوضى رغم إنفاق الملايين على الإرهاب

طلال الضوي(صدى):

تشهد الدوحة، هذه الأيام، موجة من الطقس السيء وهطول الأمطار بغزارة، فيما كشف هذا الطقس مدى فشل مشاريع تصريف الأمطار في قطر.

وبالنظر إلى المشاريع الفاشلة، يتم تذكر الملايين التي يصرفها النظام القطري لدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في البلدان العربية.

وعبر وسم ” الدوحة تغرق ” ، أوضح المغردون مدى فشل تنظيم الحمدين، حيث أظهرت مقاطع فيديو تسرب المياه بغزارة إلى داخل المولات، فيما يحاول العمال تصريفها إلى الخارج.

وكذلك كشفت فيديوهات أخرى، ارتفاع منسوب المياه إلى حد كبير في الشوارع؛ ما أدى إلى تعطل حركة السير، فيما كادت المياه أن تغطي السيارات.

وجاءت الأمطار الغزيرة، مصاحبة لرياح قوية، أدت إلى اقتلاع الخيام، ومظلات السيارات، دون الكشف عن وقوع أضرار حتى الآن.

وقال المحلل السياسي والاستراتيجي، أمجد طه : ” عندما تضحك على وفاة إنسان لا تتوقع أن سيقف معك أحد أن أغرقت مياة المكيفات! اللهم انقذ اهلنا في قطر من تنظيم الحمدين وفسادهم وظلمهم وحقدهم على السعودية.. الدوحه تغرق بسبب فساد نظام قطر ..والضحية شعبنا هناك ” .

وكتب أحد المغردين : ” انشغل تنظيم الحمدين في دعم الارهاب وترك شعبه يغرق من سوء البنيه التحتيه ” ، فيما أضاف آخر : ” لا يمكن أن تنظم كأس العالم لأنها لا تملك فرق إنقاذ وليس لديها بنيه تحتية ” .

ونشر مغرد بعض الصور للأضرار الواقعة في الدوحة، معلقًا: ” الدوحة تغرق سناب قطر يكشف فضائح الفساد الإداري لتنظيم الحمدين، مليارات تصرف في الخارج على من لفضتهم بلدانهم والبلد يعيش في فوضى وفساد إداري ” .