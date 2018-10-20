” المجاردة ” تكشف حقيقة تعثر مشروع عبارات درء أخطار السيول

علي القحطاني(صدى):

نشر الحساب الرسمي لبلدية محافظة المجاردة، اليوم السبت، تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أوضحت فيها

” تفاصيل تعثر عبارة لردع أخطار السيول في مركز أحد ثربان ” .

وقالت ” البلدية ” في تغريدتها: ” إنه إشارة إلى ماتم نشره في صحيفة ” خاط ” عن تعثر عبارة لدرء أخطار السيول في أحد القرى، والأودية التابعة لمركز أحد ثربان، يطيب لنا أن نوضح للجميع أنه ليس هناك أي تعثر في المشروع، وإنما تم الانتهاء من أعمال العبارات كمرحلة أولى، وسيتم استكمال أعمال الردم والسفلتة، بجهود البلدية الذاتية في أسرع وقت “.