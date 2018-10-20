أمير تبوك: القرارات الملكية حازمة ومنسجمة مع ثوابت المملكة

تبوك(صدى):

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، أن التوجيهات والقرارات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظة الله -، إثر الحادث المؤسف الذي أودى بحياة المواطن جمال خاشقجي ـ رحمه الله ـ، حازمة ومنسجمة مع ثوابت المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها التي اتخذت من كتاب الله منهجاً ودستوراً وارتكزت على مبادئ العدل والمساواة وفق الشريعة الإسلامية.

وقال سموه: اعتاد إنسان هذه البلاد حرص ورعاية واهتمام ولاة الأمر على المواطن وعدم التهاون أو التردد في حمايته ومحاسبة اَي متجاوز مهما كان، ويجسد بكل شفافية وتجرد بأن هذه البلاد مملكة عدل، وتفصل في قضاياها من خلال المحاكم والقضاء.

وأضاف سمو أمير منطقة تبوك أن ما صدر من قرارات اتسمت بالثقة والحزم المعهود من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – سائلاً المولى القدير أن يحفظ هذه البلاد وأهلها إنه سميع مجيب.