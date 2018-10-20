بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهوية اندونيسيا الشقيقة الاستاذ أسامة بن محمد الشعيبي

نايف السالم(صدى):

بدأت صباح اليوم السبت في جاكرتا الاجتماعات التحضيرية للجنة السعودية الاندونيسية المشتركة العاشرة وقد رحب الجانبان بانعقاد هذه الدورة التي يشارك فيها عدد من الوزارات والهيئات الحكومية، وقد أشاد الجانبان بالعلاقات السعودية الاندونيسية المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين ، وأعربا عن تطلعهما بأن تثمر هذه الاجتماعات عن النتائج المرجوة التي تسعى إليها قيادة البلدين لما يخدم مصالحهما المشتركة .

وجدير بالذكر أن اللجنة ستناقش العديد من الموضوعات في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والتجارية والأمنية والثقافية والاعلامية والسياحية والصناعية والطاقة والاستثمار وغيرها من مجالات التعاون والتنسيق المشترك. وسوف تصدر عنها عدد من التوصيات من شأنها ان تدفع بالعلاقات بين البلدين الى مزيد من التعاون والتنسيق.

وتأتي هذه الاجتماعات التحضيرية لانعقاد الجلسة الرسمية للمباحثات برئاسة معالي وزير الخارجية الاستاذ عادل بن احمد الجبير ومعالي وزير الخارجية الاندونيسي السيد/ ريتنو مارسودي.