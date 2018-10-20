تعليم الرياض يستعد لتفعيل الأسبوع العربي للكيمياء 2018

عبدالرحمن الزهراني (صدى):

تعتزم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ممثلة في إدارة النشاط الطلابي قسم النشاط العلمي تنفيذ حزمة من البرامج والفعاليات داخل المدارس بكافة مراحلها الثلاث تفعيلاً للأسبوع العربي للكيمياء 2018 خلال الفترة من١٢-١٨ / ٢ /١٤٤٠هـ وتشتمل على التجارب العلمية المنهجية واللامنهجية والكيمياء المسلية ومحاضرات توضح أهمية علم الكيمياء ودور علماء الكيمياء المسلمين كذلك محاضرات في قواعد السلامة داخل المختبرات المدرسية وإبراز المنجزات الوطنية في الصناعات الكيميائية وزيارة العديد من المنشأت والمصانع والعديد من البرامج .

من جهته أوضح مدير إدارة النشاط الطلابي الدكتور أنور أبو عباة أن تفعيل الأسبوع العربي للكيمياء 2018 جاء وفق توجيهات وزارة التعليم بهدف نشر ثقافة هذا العلم لشرائح المجتمع وإبراز دوره في حياتنا عبر فعاليات متنوعة من خلال المحاضرات وورش العمل والتجارب وتفعيل برامج توعوية وأنشطة علمية في مختلف المدارس.

وأضاف ” أبو عباة ” بأن إدارة النشاط الطلابي ستنظم ملتقى ” إبداع الكيمياء١ ” يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٠/٢/١٤هـ برعاية المدارس المتقدمة ويمكن التسجيل به عبر الرابط هنــــا..

كما ذكر بأن هناك تواصل وتوطيد للمشاركة مع الجمعية الكيميائية السعودية في تفعيل الأسبوع العربي للكيمياء 2018 .