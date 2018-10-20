سيدة سبعينية تطلق النار على حفيدها بسبب كوب شاي

واشنطن(صدى):

قامت سيدة سبعينية في وولاية مينيسوتا الأمريكية، اليوم السبت، بإطلاق النار على حفيدها بعد أن وضع كوب شاي على أثاثها، حيث عثرت الشرطة على الشاب في الفناء الأمامي، بعد إصابته بعيار ناري في ساقه.

وعثرت الشرطة أيضا على مسدس عيار 38 مزود بـ 5 مقذوفات نارية، جرى إطلاق إحداها، وتم اعتقال الجدة في مكان الحادث.

وقال الحفيد في التحقيقات إن جدته شعرت بالغضب، وحملت كوب الشاي ورمت به في الخارج، قبل أن تخرج من الغرفة لإحضار سلاحها الناري.

وعندما عادت الجدة إلى الغرفة، كان الشاب قد ملأ كوباً آخر من الشاي ووضعه على الأريكة مرة أخرى، وهذا ما دفعها إلى إطلاق النار عليه في ساقه.