احتجاجات تجتاح الهند بعد السماح بدخول السيدات في عمر ” الحيض ” للحج

نيودلهي(صدى):

شهدت الهند احتجاجات من قبل الكهنة والمتدينين لليوم الرابع على التوالي ، بسبب قرار المحكمة العليا بالهند بالسماح بدخول الفتيات في سن ” الحيض ” ، إلى أحد مواقع الحج الهندوسية.

وبلغ عدد المتظاهرون بالمئات، وانضم إليهم الكهنة أمس، ضد القرار الذي سمح بدخول النساء من سن 10 إلى 50 عاما إلى المعبد الموجود في كيرالا، وهددوا بوقف الصلوات،؛ومنعوا امرأتين من دخول معبد ” ساباريمالا ” ، أمس، خلال اليوم الثالث من الاحتجاجات ضد قرار المحكمة، وكانت إحدى السيدتين صحفية والأخرى ناشطة.

وقام الكهنة والمتدينين المتشددين بمنع النساء من المرور إلى داخل المعبد، وظهروا في قنوات تليفزيونية، وهم جالسين يتغنون بأغنيات دينية احتجاجا، يهتفون ويصفقون.

وكان المعبد قد أعيد فتحه الأربعاء الماضي عقب قرار المحكمة قبل ثلاثة أسابيع بمرور النساء في سن الحيض إلى داخله، معللة بذلك أن المساواة هي الأسمى بغض النظر عن العمر والجنس.

ويعتبر المعبد قبلة للحجاج، وكانت المحمة فيما مضى تمنع دخول النساء في ذات المرحلة العمرية، حسب ما نقل موقع ” سكاي نيوز “.