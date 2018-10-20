بالفيديو.. ” حليمة بولند ” تعتذر بعد السخرية من صعوبة الوضع الأمني بالعراق

أماني الغامدي(صدى):

وجهت الفنانة المغربية جليلة اللوم للإعلامية الكويتية حليمة بولند، بعد رفضها السفر إلى العراق والسخرية من صعوبة الوضع الأمني هناك.

وقالت جليلة عبر فيديو نشرته اليوم السبت على تطبيق سناب شات: بخصوص موضوع العراق والكل عارف إني ما أرضى أي غلط ينقال عليه.. كلمت حليمة، وهذا توضيح منها شخصياً، وما كانت تقصد أي إساءة للعراق، ولكن خانها التعبير عندما تكلمت.

في حين قالت حليمة في فيديو : ما قلت شيء، أنا أحب العراق وأنتم تحرفون وتغيرون ما قلته لإرضاء نفسيتكم المريضة، هذا مرفوض جملة وتفصيلاً، لأن الكل بيعرف اني أعشق العراق وشعبه، ولو كان الوضع الامني مستقر لاروح للعراق من دون أي أموال.

وتابعت قائلة: الوضع الامني هناك سيء، حتى العراقيين يعرفون هذا الأمر، فلماذا تحاولون الاصطياد في الماء العكر، واتمنى ما يتم تحريف كلامي بطريقة سيئة.