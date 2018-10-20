بالصور.. شيفروليه كمارو 2019 تحصل على طلاء أصفر صادم

واشنطن(صدى):

أثار تصميم شيفروليه كمارو 2019 الجديدة الجدل بين عشاق السيارة العضلية، واليوم ظهرت في لون جديد تحت اسم “ الأصفر الصادم ” حسب وصف الشركة له مع قطع أداء إضافية.

الطلاء الجديد يستحق اسمه بالفعل لكون فاقعاً وبراقاً إلى حد كبير، ويُذكر أن أستون مارتن كشفت عن لون مشابه لفانتاج الجديدة، لذا يبدو أن اللون الأصفر تتسع شهرته تدريجياً في عالم السوبركار وسيارات الأداء.

بالنسبة لقطع الأداء فتشمل مقدمة جديدة مختلفة عن المعتاد وجناح أسود وغطاء كربوني لخزان الوقود وشارات سوداء على الرفرف ومقاعد Recaro عالية الأداء ومكابح بريمبو أمامية بست مكابس.

شيفروليه تنوي تدشين كامارو 2019 الصفراء بقطع الأداء الجديدة في معرض SEMA، والذي تبدأ فعالياته في لوس أنجلوس من الثلاثين من أكتوبر الجاري.