الدفاع المدني: إرشادات مهمة يجب اتباعها عند هطول الأمطار

نايف السالم(صدى):

نشر الدفاع المدني 8 تحذيرات عند هطول الأمطار، اليوم السبت، موضحًا أنه يجب عدم المجازفة بالجلوس في مجاري السيول أو عبورها.

وقال الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : لا تجازف بتجاوز مجاري السيول فقد تداهمك المياه ويزداد تدفقها ومنسوبها بسرعة عالية فيتعذر عليك مغادرة المركبة.

وأضاف : يجب عدم الاقتراب من تجمعات المياه فعادة تكون حوافها قابلة للانهيار، مع ضرورة اتباع المسارات والطرق المستخدمة قدر الإمكان، وقد تغطي المياه جسرًا منجرفًا أو طريقًا مكسرًا فيجب الحذر والانتباه.

وتابع : يجب عدم ترك الأطفال يلعبون حول مناطق تجمعات المياه والسيول فهم لا يدركون مدى الخطورة، ولهذا فمراقبتهم واجبة.