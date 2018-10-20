داعش يطلق سراح 6 رهائن مقابل وقف ” الأسد ” الهجوم ضده

دمشق(صدى):

أعلن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان ” رامي عبدالرحمن ” ، اليوم السبت، أن تنظيم ” داعش ” الإرهابي أفرج عن ستة رهائن من بين 27 درزيًا، خطفهم في يوليو الماضي خلال هجوم في محافظة السويداء بجنوب سوريا، لقاء فدية وإفراج النظام السوري عن معتقلات لديه يطالب بهن التنظيم.

وأضاف ” عبد الرحمن ” في تصريحات صحفية، أنه ” جرى الإفراج خلال الليل عن 6 مختطفين من سكان ريف السويداء الشمالي الشرقي، هم سيدتان وأربعة أطفال، مضيفًا أن تلك تمثل أول دفعة من المختطفين الـ27 المحتجزين لدى التنظيم المتطرف، وهم 18 طفلاً و9 مواطنات “.

وأوضح ” عبدالرحمن ” ، أن الإفراج جرى في سياق أولى خطوات تنفيذ صفقة، توصل إليها مع النظام السوري وحليفه الروسي، تنص على دفع فدية قدرها مليون دولار عن كل رهينة، بالإضافة إلى إطلاق سراح نحو ستين معتقلة من التنظيم لدى النظام ووقف الهجوم ضد ” داعش ” في المنطقة الصحراوية للسويداء، وتنفيذ الاتفاق يشير إلى أن نظام بشار الأسد وافق على وقف الهجوم ضد ” داعش ” ضمن ما أطلق عليها بـ ” الصفقة الأشرار ” .

ولفت ” مدير المرصد السوري ” ، إلى أنه جرى تسليم التنظيم تسع معتقلات، 7 من أطفالهن كان يحتجزهم النظام.

فيما أعلن تنظيم ” داعش ” الإرهابي، في 5 أغسطس الماضي عن إعدام شابًا جامعيًا 19 عاماً بقطع رأسه، وكشف بعد أيام وفاة سيدة مسنّة 65 عام من بين الرهائن جراء مشاكل صحية، وأفصح في مطلع أكتوبر الجاري عن إعدام شابة 25 عامًا.