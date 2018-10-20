حقيقة العثور على نمر عربي بجبال الجعرانة في مكة المكرمة

نايف السالم(صدى):

أكدت مصادر أمنية بالعاصمة المقدسة عدم صحة الانباء المتداولة بشأن العثور على نمر عربي، مساء أمس الأول، بضاحية الجعرانة.

وتفصيلا؛ تلقى مركز العمليات الأمنية الموحد ” 911 ” بمنطقة مكة المكرمة بلاغاً من مواطن يفيد بوجود نمر عربي بالقرب من جبال الجعرانة.

وباشرت الجهات الأمنية موقع البلاغ، و لم يتم يعثروا على آثار لحيوان مفترس، وتقرر إغلاق البلاغ.

وأفادت قناة العمانية أن مقطع فيديو بثته بتاريخ 17 /10 /2018 جاء فيه أن مواطناً عمانياً يدعى عامر بن سهيل المعشني قام بتصوير النمر العربي في عقبة ناشب التابعة لمحافظة ظافر.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي كانت تداولت أمس، أنباءً عن وجود نمر عربي في ضاحية الجعرانة والشرائع بمنطقة مكة المكرمة، مع ترديد رواية عن أن مواطناً قام بتصويره في مرتفعات محافظة بلجرشي، وتتبع النقكع تبين أنه يتعلق بنمر عربي تم تصويره في دولة عُمان.