بالصور.. زوجة عمرو دياب ترد على مافعله مع ” دينا ” بطريقتها الخاصة

أماني الغامدي(صدى):

نشرت زينة عاشور زوجة الفنان عمرو دياب عددا من الصور ومقاطع الفيديو على تطبيق ” إنستجرام ” ، وفاجأت الجميع بعودتها الى مصر.

وجاء ذلك بعد أن أعلن عمرو دياب ترحيبه بالفنانة دينا الشربيني وتقبيلها على المسرح وغنائه وتقديمه اغنية ” برج الحوت ” بشكل مباشر لها.

وظهرت زينة في معبد الفيلة بأسوان وهي ترقص في المعبد الذي أطلقت عليه اسم ” معبد الحب ” ، من خلال تعليق على احدى صورها، حيث بدت على طبيعتها وفي غاية السعادة

واعادت كنزي نشر مقطع فيديو والدتها وهي ترقص وتتفاعل مع الموسيقى النوبية، وعلقت عليه ” اشتقت اليك ” ، حيث اعتبر البعض إنها رسالة لوالدها بعد اعلانه حبه للشربيني.