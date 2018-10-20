بالصور.. زوجة عمرو دياب ترد على مافعله مع ” دينا ” بطريقتها الخاصة
نشرت زينة عاشور زوجة الفنان عمرو دياب عددا من الصور ومقاطع الفيديو على تطبيق ” إنستجرام ” ، وفاجأت الجميع بعودتها الى مصر.
وجاء ذلك بعد أن أعلن عمرو دياب ترحيبه بالفنانة دينا الشربيني وتقبيلها على المسرح وغنائه وتقديمه اغنية ” برج الحوت ” بشكل مباشر لها.
وظهرت زينة في معبد الفيلة بأسوان وهي ترقص في المعبد الذي أطلقت عليه اسم ” معبد الحب ” ، من خلال تعليق على احدى صورها، حيث بدت على طبيعتها وفي غاية السعادة
واعادت كنزي نشر مقطع فيديو والدتها وهي ترقص وتتفاعل مع الموسيقى النوبية، وعلقت عليه ” اشتقت اليك ” ، حيث اعتبر البعض إنها رسالة لوالدها بعد اعلانه حبه للشربيني.
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