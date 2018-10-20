موعد إيداع الدعم للمستفيدين المسجلين في حساب المواطن بعد 10 أكتوبر

نايف السالم(صدى):

كشف برنامج حساب المواطن، موعد إيداع الدعم للمستفيدين الذين سجَّلوا في البرنامج بعد يوم 10 أكتوبر الجاري.

جاء ذلك في رده على مواطن، قال في سؤال له إنه سجل في البرنامج يوم 11 أكتوبر، فهل سيحصل على الدعم يوم 10 من الشهر الميلادي المقبل وهو موعد إيداع الدعم؟

وأوضح حساب خدمة العملاء الخاصة بالبرنامج على موقع ” تويتر ” ، أنه في حال تم تقديم الطلب بعد تاريخ 10 أكتوبر سيتم الانتظار لدراسة حالة الأهلية والاستحقاق وإبلاغه باستيفائه شروط الأهلية من عدمها عن طريق زيارة حسابه ” قائمة دراسة الأهلية ” خلال دورة الأهلية لشهر ديسمبر.