بلدية الدوادمي تعد خطة طوارئ للأمطار

الدوادمي(صدى):

أعدت بلدية محافظة الدوادمي مؤخرا, خطة طوارئ لمواجهة أخطار الأمطار والسيول لهذا العام بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالمحافظة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الدوادمي المهندس عادل بن عبدالله الشهري, أنه تم الانتهاء من إعداد خطة الطوارئ لمواجهة أخطار الأمطار والسيول وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في المحافظة ومتابعة ما يردها من تقارير من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وسخرت البلدية جميع الإمكانيات البشرية والفنية استعدادا لموسم الأمطار تفاديا لحصول أي أضرار سواء بشرية أو مادية أثناء هطول الأمطار عبر 5 فرق طوارئ مدعومة بـ 250 فردا ما بين مشرف وفني وعامل و36 آلية ومعدة.

كما قامت البلدية ضمن الاستعدادات لموسم الأمطار بتنظيف مجاري السيول والأودية واختبار مناهل تصريف مياه الأمطار وصيانتها للتأكد من جاهزيتها أثناء هطول الأمطار, مبيناً أن البلدية وضعت جميع مرافقها وأجهزتها في حالة استعداد تام لمواجهة أية حالات طارئة أثناء هطول الأمطار وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة.