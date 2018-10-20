حالة الطقس المتوقعة ليوم الأحد

الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار هطول الامطار الرعدية من متوسطة الى غريزة تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق جازان ، عسير ، نجران ، الباحة، مكة المكرمة (يمتد تأثيرها الى الاجزاء الساحلية منها).

وتوقعت أيضا استمرار هطول الامطار على المدينة المنورة ومرتفعاتها تمتد الى حائل ،القصيم، الحدود الشمالية وأجزاء من منطقتي الرياض و الشرقية.

وأكد حسن كراني خبير الأرصاد الجوية والطقس على أن اضطراب البحر المتوسط سيؤدي لمزيد من الأمطار على معظم أجواء المملكة طوال الأسبوع.

وقال عبر حسابه على ” تويتر ” :متوقع إزدياد الهطول مع نهاية ال48س عالمرتفعات والجنوبية الغربية.. وتزداد فرص الهطول عالشمال مع نهاية الأسبوع.. هذا والله اعلم.. فالرجاء أخذ الحيطة.. جعلها الله سقيا خير وبركة.