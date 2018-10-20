حالة الطقس المتوقعة ليوم الأحد
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار هطول الامطار الرعدية من متوسطة الى غريزة تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق جازان ، عسير ، نجران ، الباحة، مكة المكرمة (يمتد تأثيرها الى الاجزاء الساحلية منها).
وتوقعت أيضا استمرار هطول الامطار على المدينة المنورة ومرتفعاتها تمتد الى حائل ،القصيم، الحدود الشمالية وأجزاء من منطقتي الرياض و الشرقية.
وأكد حسن كراني خبير الأرصاد الجوية والطقس على أن اضطراب البحر المتوسط سيؤدي لمزيد من الأمطار على معظم أجواء المملكة طوال الأسبوع.
وقال عبر حسابه على ” تويتر ” :متوقع إزدياد الهطول مع نهاية ال48س عالمرتفعات والجنوبية الغربية.. وتزداد فرص الهطول عالشمال مع نهاية الأسبوع.. هذا والله اعلم.. فالرجاء أخذ الحيطة.. جعلها الله سقيا خير وبركة.
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