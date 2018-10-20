التصدي للإصلاح ‬

من يغير الأمور للأفضل دائما هو مصلح ، حتى وإن كانت الأمور من قبله جيدة ، فتغييره ليس لزاما لسوء سابق بل أحيانا يغير خيرا لخير زائد ، هذا المصلح سيُحارب من أطياف عدة والغالب يُحارب من القريب جدا ، ولكن العجب أن يؤيده القريب ويُحاربه البعيد جدا ! ‬

وما عليك أنت ؟ أيزعجك تغييرهم وهم به راضون؟

مثلا : أحدهم في بيته منذ ١٠ سنين وأراد ترميم بيته ، وضغط على أبنائه خلال فترة الترميم لتغييرات جذرية كبيرة في هذا البيت والأبناء ساعدوه في ذلك ، ويشدون على يده لهذا التغيير ، ومن أبنائه من يعطيه بعض الاستشارات ومنهم من يسعى لجلب أفضل الخبراء ..إلخ ، وفجأة بتلك الأحياء البعيدة عنه غاضبون منه ! ويحاولون بشتى الطرق تأليب الأبناء عليه ، ومع ذلك لا يوجد فيهم ابن عاقل يسمع لهم بل يقفون معه ويساندونه ومؤمنون جدا بأهمية هذا التغيير الجذري لمنزلهم ، ما لكم ولهم ؟ أسرق منكم ؟ أغير بيوتكم ؟ أب وأبناؤه يريدون أن يظهر بيتهم بمظهر يليق بهم وباسمهم ، فما عليكم إلا أن تساندوهم أو ابتعدوا عنهم فلا فائدة من تأليبكم فمظهركم ‫كالحمقى .