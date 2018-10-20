القبض على مواطن سلخ ذبيحته على أرجوحة أطفال وسط متنزه بجازان

تركي السالم(صدى):

أقدم مواطن على سلخ ذبيحته وسط متنزه ” الحيين ” في جازان، بعد أن علّقها في ” أرجوحة أطفال ” ؛ مما أثار رعب الأطفال؛ حيث توجه المواطن إلى المتنزه، مصطحبًا معه ماشية قام بذبحها في وسط المكان.

وعلّق المواطن ذبيحته في ” أرجوحة ” قبل سلخها أمام الجميع، مما تسبب في عزوف الأطفال عن اللعبة، وتناثر دماء وأشلاء الذبيحة في أرجاء المكان؛ فيما صرّح رئيس بلدية هروب بمنطقة جازان المهندس أحمد الحكمي، أنه تم توقيف مرتكب الواقعة.

وأكد ” الحكمي ” على اتخاذ الإجراءات النظامية وتغريم المواطن ماليًا؛ داعيًا جميع المتنزهين إلى استشعار الواجب الوطني والحفاظ على الممتلكات العامة التي كلفت الدولة ملايين الريالات؛ من أجل سعادة ومتعة الجميع.