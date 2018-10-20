العطوي: الفوز أمام ماليزيا كان مهما والصين لن تكون سهلة

طلال الغامدي(صدى):

أكد المدير الفني للمنتخب السعودي تحت 19 عاما، خالد العطوي أهمية الفوز الذي حققه اليوم السبت في المباراة الافتتاحية لكأس آسيا أمام ماليزيا.

وفاز الاخضر الشاب على ماليزيا 2-1 ليتصدر المجموعة الرابعة مؤقتا في انتظار مباراة الجولة نفسها التي تقام بين الصين وطاجيكستان.

وقال العطوي إن الأهم في مباراة ماليزيا هو تحقيق الفوز، خاصة أن البدايات دائما ما تكون صعبة.

وعن المباراة المقبلة للأخضر أمام الصين أكد المدير الفني السعودي أنها لن تكون سهلة، وأضاف في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي عقب لقاء ماليزيا: ” المنتخب الصيني يمتلك قدرات بدنية هائلة وعناصر مميزة، ومواجهته لن تكون سهلة “.

ويلعب المنتخب السعودي أمام الصين في الجولة الثانية يوم الثلاثاء المقبل.