مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر انقلاب سيارة على طريق ثول – ينبع

محمد السعران(صدى):

أدى انقلاب سيارة على طريق ثول باتجاه ينبع إلى حالتين وفاة وإصابة 8 أشخاص إصابات متفاوتة بين حرجة ومتوسطة.

وكشف المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة، عبدالله أحمد أبوزيد، أن غرفة العمليات تلقت بلاغًا فجر اليوم السبت بوجود حادث انقلاب سيارة على طريق المدينة بعد كبري ثول باتجاه ينبع.

وعلى الفور توجهت خمس فرق اسعافية والقائد الميداني عبدالرحمن عصام الدين لموقع البلاغ.

وتم تسجيل عشر اصابات منها حالتين وفاة وحالتين إصابات حرجة .

وست إصابات مابين متوسطة وطفيفة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية الطارئة للمصابين ونقلت جميع الحالات إلى أقرب منشأة صحية.