برشلونة يعلن عن خطته لتطوير كامب نو

ماجد محمد(صدى):

أعلن برشلونة عن خططه لتطوير الملعب وزيادة سعة إستاد كامب نو ضمن مشروع عملاق.

وأوضح برشلونة أن سعة الملعب ستزيد من 99 ألف متفرج إلى 105 آلاف متفرج، مع وضع سقف يغطي الملعب بأكمله.

ويعتزم برشلونة بدء أعمال التطوير في فترة ما قبل انطلاق الموسم الجديد، وعلى مدار ثلاث أعوام مقبلة، بدءاً من 2019 حتى يواصل اللعب على ملعبه دون توقف، وسيتم استكمال تطوير الملعب مع حلول موسم 2023-2024، وقال النادي إنه سيتكلف حوالي 360 مليون يورو (414.47 مليون دولار).

وفقا لما وردنا فإن برشلونة بالفعل في أعمال بناء ملعب جديد للشباب وفريق البدلاء، وسيتم إطلاق عليه اسم أسطورته الهولندي الراحل يوهان كرويف وسيكون مقراً للتدريب، ومن المتوقع أن يشهد المشروع الجديد بناء ملعب جديد لفريق كرة السلة أيضاً، إضافة إلى مساحات خضراء حول الإستاد الحالي.