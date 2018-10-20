بالصور.. مصرع وإصابة 6 أشخاص إثر حادث سير في بطحاء قريش
وقع حادث سير في ” بطحاء قريش ” ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة أربعة آخرين بإصابات متعددة.
وتفصيلا، ارتطمت مركبة وافد يحمل الجنسية الميانمارية بالحواجز الخرسانية في الجزيرة الوسطية، حيث كان برفقته خمسة أشخاص من نفس جنسيته، ما أدى إلى مصرع سائق المركبة وأحد الركاب، وإصابة جميع المرافقين.
وبحسب المعلومات الواردة فإنه اتضح وفاة حالتين وأربعة مصابين حالتهم متوسطة وطفيفة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى النور التخصصي بعد تقديم الخدمات الإسعافية لهم.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36247 ] نشر منذ 50 دقيقة
أكيد مقلع الأخ
السرعة في هذاك الخط90
وعندك تحويلة في نهايتة يجون معها طاااااايرين
مني بنصح من السرعة
لأن مهما تكلمنا مافي فايدة
الخطوط قدامكم
والدركسون بين أيديكم
ودواسة البنزين تحت رجولكم
كلن عقله براسه ويعرف خلاصة
والي بينتحر بنتحر
والله ماعلية حسااااااافه
العالم مليء باالبشر ومحد بيفتقده
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 33189 ] نشر منذ 38 دقيقة
الله يرحمهم