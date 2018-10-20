بالصور.. مصرع وإصابة 6 أشخاص إثر حادث سير في بطحاء قريش

نايف السالم(صدى):

وقع حادث سير في ” بطحاء قريش ” ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة أربعة آخرين بإصابات متعددة.

وتفصيلا، ارتطمت مركبة وافد يحمل الجنسية الميانمارية بالحواجز الخرسانية في الجزيرة الوسطية، حيث كان برفقته خمسة أشخاص من نفس جنسيته، ما أدى إلى مصرع سائق المركبة وأحد الركاب، وإصابة جميع المرافقين.

وبحسب المعلومات الواردة فإنه اتضح وفاة حالتين وأربعة مصابين حالتهم متوسطة وطفيفة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى النور التخصصي بعد تقديم الخدمات الإسعافية لهم.