ريال مدريد يواصل أرقامه السلبية الأسوأ في تاريخه

نواف السالم(صدى):

تستمر أرقام نادي ريال مدريد، السلبية في الموسم الحالي، بعد فشله في التسجيل في مرمى ليفانتي خلال أول 60 دقيقة، ليتخطى أسوأ أرقامه التهديفية على مر تاريخه؛ حيث أكمل 7 ساعات و45 دقيقة، بدون تسجيل أي هدف في مسابقتي الدوري ودوري أبطال أوروبا.

ومن الجدير بالذكر، أن ريال مدريد لم ينجح في التسجيل في 409 دقائق قبل انطلاق المباراة أمام ليفانتي، واستمر الصيام التهديفي للفريق حتى وصل إلى 469 دقيقة بعد مرور 60 دقيقة من المواجهة؛ ليكسر الفريق الملكي رقمه السابق والذي بلغ 464 دقيقة في عام 1985.