والد لاعب الوحدة يكشف حالته بعد وضعه في العناية المركزة

نواف السالم(صدى):

تقدم سلمان العكبري والد اللاعب الإماراتي أحمد العكبري بالشكر لرئيس نادي الوحدة الإماراتي الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان وائبه الشيخ زايد بن سعيد بن زايد آل نهيان، على اهتمامهم بدعم نجله لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الأزمة التي يمر بها.

وكان أحمد العكبري قد تعرض لحادث سير صباح الخميس الماضي في أبوظبي، ما تسبب في دخوله للعناية المركزة ووضعه تحت الرقابة المشددة بمستشفى المفرق.

وقال العكبري إن حالة نجله الآن مستقرة ولم يحدث أي جديد لكنه ما يزال في العناية المركزة، مؤكدا في الوقت نفسه ان إدارة الوحدة لم تبخل بأي شيء ووفرت جميع التسهيلات وتقف إلى جانب أسرته بشكل كامل.