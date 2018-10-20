بمناسبة الشهر العالمي لسرطان الثدي

ندى البليهي(صدى):

أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بعشيرة سدير الأستاذ محمد بن عبدالله الصالح بعد نهاية الحملة الطبية التي أقيمت في مقر الجمعية بعشيرة سدير باستضافة الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان ومركز عبداللطيف للكشف المبكر والتي حققت أهدافها وبنجاح كبير جداً والحمدلله لسيدات جميع مدن سدير لكشف سرطان الثدي حيث وصل عدد من حضر للكشف ما يقارب (1000).

ومنها كشف اشعاعي بحدود عدد (110) وعدد اكثر من (900) كشف سريري وتوعوي وبهذه المناسبة اشكر جميع العاملين في الجمعية السعودية للسرطان ومركز عبداللطيف للكشف المبكر وجميع موظفي الجمعية الخيرية بعشيرة سدير واحب ان اشيد بالجهود الجبارة من المتطوعات للتنظيم في نجاح هذه الفعالية التي حققت والحمدلله أهدافها.