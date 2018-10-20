فوائد الصلصة الحارة للوقاية من أمراض السرطان

بكين(صدى):

تعتبر الصلصة الحارة من أهم الصلصات لدى ملايين حول العالم حيث يتم تقديمها في الغالب إلى جانب أجنحة الدجاج والأرزولأسماك والعديد من الأطعمة الأخرى وكانت تعتبر في بعض الأحيان مكون غذائي ضار على صحة الإنسان إلا أن الدراسات الجديدة أثبتت عكس تلك المقولة وأكدت أن الصلصة الحارة تعود بمنافع صحية كبيرة حسب خبراء، ولذلك فإن الإقبال عليه مستحبٌ ولا يدعو إلى القلق بخلاف ما يشيعه البعض.

وأوصى الخبراء في تلك الدراسة ، بتناول الصلصة الحارة لإحتوائها على مادة ” كابسيسن ” التي تقاوم الالتهاب والأكسدة وتساهم في الوقاية من أمراض السرطان.

ولقد اعتمدت الدراسات الجديدة على بيانات نحو 500 ألف شخص صيني يأكلون الطعام الحار لثلاث أو سبع مرات في الأسبوع وكشفت النتائج أنهم يعيشون لمدة أطول و كما أنهم أقل عرضة للوفاة بسبب مرض السرطان والقلب والتنفس بنسبة 14 في المئة.

وكما أشار الباحث في جامعة ماسي بنيزيلنده ” دافيد بوبوفيتش ” أن مادة الكابسيسن تساعد على احتواء الدهون وإضعاف النمو في الخلايا السرطانية أو قتلها بصورة نهائية.

وبناءً على ذلك فإن تناول الصلصة الحارة قد لا يؤذي صحتك لكن هذا يعتمد أيضا على حالتك، فإذا كنت ممن يعانون مشكلات في المعدة أو الجهاز الهضمي فإن الأسلم أن تستشير طبيبا قبل الإقبال على المذاق الفريد.