شركة مصرية تقاضي شيرين عبد الوهاب

أماني الغامدي(صدى):

طالبت شركة “نجوم ريكوردز” الفنانة شيرين عبد الوهاب بدفع تعويض قدره 55 ألف دولار وذلك من خلال دعوى قضائية رفعتها عبر المحمكة الاقتصادية في القاهرة .

وقالت الشركة في دعواها أن الفنانة شيرين لم تلتزم بدفع مبلغ 265 ألف دولار، مقابل تنفيذ الشركة للألبوم الجديد الفنانة حسب بنود العقد الموقع عام 2013″.

. وأضافت أن العقد بين الطرفين ينص على تنفيذ الشركة لثلاثة ألبومات لشيرين، قامت “نجوم ريكوردز” بإيفاء التزاماتها بخصوصها بالكامل، إلا أن الفنانة لم تف بالتزاماتها سوى لألبوم واحد حمل اسم، “أنا كتير”، وصدر في عام 2014.