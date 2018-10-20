مركز عبد اللطيف للكشف المبكر يقيم باكورة الفعاليات والبرامج للتوعية عن سرطان الثدي

ندى البليهي(صدى):

استمراراً للأنشطة والفعاليات التي يقيمها مركز عبداللطيف للكشف المبكر والخاصة بالشهر العالمي للتوعية عن سرطان الثدي، وبالتعاون مع جمعية البر بعشيرة سدير، أقام مركز عبد اللطيف للكشف المبكر باكورة الفعاليات والبرامج للتوعية عن سرطان الثدي.

والتي سوف تستمر لمدة 3 أيام. وتتضمن تلك الفعاليات تواجد العيادة المتنقلة للكشف عن سرطان الثدي، حيث أوضح مركز عبداللطيف للكشف المبكر أن العيادة المتنقلة سوف تستقبل السيدات الراغبات في الفحص إلى يوم الأربعاء 16/10/2018م، كما يتواجد فريق متكامل لفحص السيدات عن طريق أجهزة الفحص الإشعاعي المتطورة، وتوعيتهن وتقديم الدعم النفسي والمساندة في التغلب على المخاوف من الإقدام على الكشف المبكر. إلى جانب وجود العديد من الفعاليات والبرامج والمحاضرات والندوات حول مرض سرطان الثدي.

وتهدف هذه الفعالية إلى توعيتهن وتعريفهن بأهمية الكشف المبكر لتحديد أسباب الإصابة وطرق علاجها، ورفع مستوى الوعي بين السيدات بهذا المرض وبما يمكن تحقيقه من نسبة شفاءٍ عاليةٍ في حالةِ الاكتشاف المبكر, إذ يدعو مركز عبد اللطيف للكشف المبكر سكان محافظة عشيرة سدير والمحافظات المجاورة لها، لزيارة العيادة المتنقلة لعمل الفحوصات اللازمة.

يذكر أن مركز عبداللطيف للكشف المبكر التابع للجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان يقدم للمرضى الفحص عن سرطان الثدي، والخدمات الاجتماعية من توعية وتثقيف، وخدمات الدعم والوقاية، وتمكن المركز من تقديم أكثر من (35,000) خدمة للمرضى، ويمكن المساهمة في دعم المرضى عن طريق إرسال رسالة SMSفارغة للرقم (5070)، وللتبرع بمبلغ (12) ريالات شهريا إرسال الرقم (1).