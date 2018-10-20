بي ام دبليو X8 تظهر في شكلها المتوقع

برلين(صدى):

مع تقديم X7 مطلع الاسبوع الجاري، وصلت أكبر بي ام دبليو SUV لمنافسة مرسيدس GLS ورنج روفر مع مساحة رحبة، مجموعة مزايا فخمة وأحدث التقنيات المتطورة.

الآن، ربما أنت تعتقد بأن شهيّة بي ام دبليو لسيارات SUV قد انتهت، حيث أنها حالياً تقدم X1 و X2 و X3 و X4 و X5 و X6 وأخيراً X7، لكنها ليست كذلك إطلاقاً، حيث تعمل الصانعة البافارية بالفعل حسب المصادر على تطوير X8.

يفترض أن يتم تقديمها بحلول 2020، وستكون بالأساس X7 لكن بسقف مائل (كوبيه) تماماً كما هو الحال مع X4 و X6، إذ يعتقد بأن الموديل القياسي سيأتي مع 5 مقاعد، على أن تقل بأعلى الفئات إلى 4 مقاعد.

ومع الأخذ بالاعتبار أن بي ام دبليو قد سجلت ملكية اسم X8 بالفعل في مكتب العلامات التجارية، ووصول X7، فقد قام المصممون بإنشاء صور تخيليّة تعطينا نظرة لما قد تبدو عليه مستندة على الأخيرة.

وكما نرى، فإن بي ام دبليو X8 متطابقة مع X7، الاختلاف يكمن بأن الأولى كوبيه، لكننا مع ذلك نتوقع بأن المنتج النهائي سيحصل على تعديلات إضافية تفرقها عنها.