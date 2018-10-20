بالفيديو.. سائق مهمل يدمر محرك طائرة بالملايين

امستردام(صدى):

دمر سائق مهمل محرك طائرة “بوينج 747” يبلغ ثمنه 35 مليون دولار أثناء قيامه بقيادة عربة الجرّ وسحب الطائرة على مدرج مطار سيخبول بالعاصمة الهولندية أمستردام.

وظهر في مقطع الفيديو السائق يجر الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الملكية الهولندية “كي إل إم”؛ لوضعها في مكان توقفها بالمطار أثناء تحرك الطائرة، لم ينتبه السائق إلى وجود مركبة لحمل البضائع أمام الجناح الأيمن للطائرة، وفجأة اصطدم محرك الطائرة بالمركبة، مما نتج عنه تدميره.

وقالت الشركة إنه لم يكن هناك أي شخص على متن الطائرة حين وقع الحادث، لكن الطائرة ستتوقف عن الطيران لمدة غير معلومة.

وبلغ ثمن محرك الطائرة “بوينج 747” نحو 35 مليون دولار، بينما يبلغ ثمن الطائرة 387 مليون دولار، بحسب بيان الشركة.