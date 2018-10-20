العقوبات التي تنتظر حسن معاذ بعد اعتدائه على حسين عبدالغني
أثار اعتداء مدافع نادي الاتحاد حسن معاذ على لاعب أحد حسين عبدالغني استياء الجميع، خاصة أن هذه الواقعة حدثت من قبل من جانب اللاعب نفسه عندما كان لاعبا في صفوف الشباب.
وانتهت مباراة الاتحاد وأحد بتعادل الفريقين 1-1 أمس الجمعة ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين، وخلال دخول اللاعبين إلى غرف الملابس اعتدى معاذ بالضرب على حسين عبدالغني مما تسبب في إصابته في الوجه.
وبالعودة إلى تاريخ حسن معاذ، فقد اعتدى اللاعب بطريقة مماثلة على زميله السابق في الشباب حسن لبان قبل 11 عاما، وتسبب له بكسر في الأنف، قبل أن تقرر إدارة الشباب حينها إيقاف اللاعب.
ومن المنتظر أن تفتح لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم تحقيقا مع اللاعبين قبل توقيع العقوبات المناسبة خصوصا في حق معاذ، والتي من المتوقع أن تصل مبدئيا إلى الايقاف 6 مباريات وغرامة 60 ألف ريال، وفقا لخبير لوائح كرة القدم أحمد الأمير.
CR7[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 1 ساعة
المفروض شطب . وخل غيره يتعلم (الله يرحمك يافيصل بن فهد)
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36247 ] نشر منذ 1 ساعة
عوذه منك يامعاذ
أقشر👹
حركات النص كم وشغل الشوارع هذا
مستحيل يصدر من لاعب كورة
ياريت تفصلونه نهائيآ
لاعب كريهه😐
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 2285 ] نشر منذ 56 دقيقة
ياريت تفصلونه نهائيآ ….. ليه هو فيشششششششش،،
هههههههههههههههههه
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 2285 ] نشر منذ 55 دقيقة
مساء الخير للجميع..
كجمغلو[ عدد التعليقات: 11511 ] نشر منذ 35 دقيقة
والله عقوبات قليلة بحق هذا الحانوتي ……. المفروض شطبه وعقبه لا تقل عن 500 الف ريال وسجن 6 شهور
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1621 ] نشر منذ 25 دقيقة
طيب وحسينووووه وملفه الاسود
غير كذا مستحيل يضربه بدون سبب