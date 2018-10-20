العقوبات التي تنتظر حسن معاذ بعد اعتدائه على حسين عبدالغني

نواف السالم(صدى):

أثار اعتداء مدافع نادي الاتحاد حسن معاذ على لاعب أحد حسين عبدالغني استياء الجميع، خاصة أن هذه الواقعة حدثت من قبل من جانب اللاعب نفسه عندما كان لاعبا في صفوف الشباب.

وانتهت مباراة الاتحاد وأحد بتعادل الفريقين 1-1 أمس الجمعة ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين، وخلال دخول اللاعبين إلى غرف الملابس اعتدى معاذ بالضرب على حسين عبدالغني مما تسبب في إصابته في الوجه.

وبالعودة إلى تاريخ حسن معاذ، فقد اعتدى اللاعب بطريقة مماثلة على زميله السابق في الشباب حسن لبان قبل 11 عاما، وتسبب له بكسر في الأنف، قبل أن تقرر إدارة الشباب حينها إيقاف اللاعب.

ومن المنتظر أن تفتح لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم تحقيقا مع اللاعبين قبل توقيع العقوبات المناسبة خصوصا في حق معاذ، والتي من المتوقع أن تصل مبدئيا إلى الايقاف 6 مباريات وغرامة 60 ألف ريال، وفقا لخبير لوائح كرة القدم أحمد الأمير.