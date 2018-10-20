شاب يفاجئ طالبة بفعل خادش للحياء أثناء سؤاله لها عن عنوان

القاهرة(صدى):

فاجأ شاب يبلغ من العمر 29 عامًا طالبة بكلية التمريض في محافظة بني سويف المصرية، أثناء توجهها لمسكنها بدار الطالبات بفعل فاضح خدش حيائها، أثناء وجوده بسيارته.

وزعم الشاب أنه يستفسر من الفتاة عن عنوان ما، وهو يستقل سيارة ملاكي ليفاجئ الفتاة بإخراج عضوه الذكري لها، فصرخت وأسرعت بالانصراف من أمامه؛ ليلوذ بالفرار.

وحررت الطالبة محضرًا بالواقعة، وبعد البحث والتحري تم إلقاء القبض على المتهم واعترف بارتكابه الواقعة، ولم يبرر سببًا لذلك.