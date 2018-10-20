شاب يفاجئ طالبة بفعل خادش للحياء أثناء سؤاله لها عن عنوان
فاجأ شاب يبلغ من العمر 29 عامًا طالبة بكلية التمريض في محافظة بني سويف المصرية، أثناء توجهها لمسكنها بدار الطالبات بفعل فاضح خدش حيائها، أثناء وجوده بسيارته.
وزعم الشاب أنه يستفسر من الفتاة عن عنوان ما، وهو يستقل سيارة ملاكي ليفاجئ الفتاة بإخراج عضوه الذكري لها، فصرخت وأسرعت بالانصراف من أمامه؛ ليلوذ بالفرار.
وحررت الطالبة محضرًا بالواقعة، وبعد البحث والتحري تم إلقاء القبض على المتهم واعترف بارتكابه الواقعة، ولم يبرر سببًا لذلك.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36247 ] نشر منذ 1 ساعة
حطوه مع مساجين المؤبد والمغتصبين
وخلهم يشوفون شغلهم
بعدين فكوه بكفالة500جنيهه.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56434 ] نشر منذ 1 ساعة
سيلقى العقاب الرادع ,,
عابر سبيل[ عدد التعليقات: 326 ] نشر منذ 5 دقائق
ليش تهويل الموضوع يابنت الناس ؟!
الرجل ماعمل حاجه هويسأل عن عنوان ماقال حاجه غير كذا
بس عاد اللي هو …. خرج دون طوعه يعني من غير مايقصد
الله يهديها هي استعجلت بالحكم واحرجة الرجال ومرمطته بالمخفر
وانت يابن الناس رتب هدومك قبل ماتطلع الشارع تأكد من الازره والسسته