أمير تبوك عن قضية ” خاشقجي ” : قرارات واجراءات اتسمت بالثقة والحزم المعهود

محمود البلوي(صدى):

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك إن التوجيهات والقرارات التي امر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظة الله على إثر الحادث المؤسف الذي أودى بحياة المواطن جمال خاشقجي حازمة ومنسجمة مع ثوابت المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها التي اتخذت من كتاب الله منهجا ودستورا وارتكزت على مبادي العدل والمساواة وفق الشريعة الإسلامية .

وأضاف سموه :اعتاد إنسان هذة البلاد حرص ورعاية واهتمام ولاة الامر على المواطن وعدم التهاون او التردد في حمايته ومحاسبة اَي متجاوز مهما كان .

وهو يجسد بكل شفافية وتجرد بان هذة البلاد مملكة عدل وتفصل في قضاياها من خلال المحاكم والقضاء .وختم سموه تعليقة قائلا ان ما تم من قرارات واجراءات اتسمت بالثقة والحزم المعهود من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي ولى العهد الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهم الله -سائلا المولى القدير ان يحفظ هذة البلاد واهلها انه سميع مجيب .