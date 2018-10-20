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رسالة مؤثرة من تركي آل الشيخ لأولاده

رسالة مؤثرة من تركي آل الشيخ لأولاده
نواف السالم(صدى):

بعث المستشار في الديوان الملكي، تركي آل الشيخ، رسالة مؤثرة لأولاده عبر حسابه الشخصي على موقع “إنستجرام”.

وقال “آل الشيخ” في رسالته المليئة بكل مشاعر الحب والافتقاد: “ناصر.. محمد.. سلمان.. مفتقدكم في كل لحظة في حياتي.. لم يمنعني عن أن أكون قريبًا منكم إلا واجبي لبلدي.. غداً ستكونوا رجال.. وأتمنى وقتها أن تقدروا ذلك.. الله يجمعنا على خير يا حياة تركي”.

وكان آل الشيخ، أنتج مؤخرًا أحدث أغنيات الفنانة السورية أصالة بعنوان “الحقيقة”، كلمات بهاء الدين محمد، ألحان وليد سعد ومن توزيع شركة روتانا.


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7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 56434 ] نشر منذ 58 دقيقة

وكان آل الشيخ، أنتج مؤخرًا أحدث أغنيات الفنانة السورية أصالة بعنوان “الحقيقة”، كلمات بهاء الدين محمد، ألحان وليد سعد ومن توزيع شركة روتانا.

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,, ياحسايف ياحسايف ………………. .

,, في الحضيض في الحضيض ………………… .

[ عدد التعليقات: 2285 ] نشر منذ 48 دقيقة

جبـــرنـــي الـــوقــت باتـــرك بلـــادي

يمـــيـــن الله انـــي شبـــة مغـــصـــوب

ولـــاودي نفـــارقـــكـــم ثوانـــي

ولـــكـــن الـــزمـــان غالـــب ومـــغـــلـوب

وانـــا بطـــلـــب رضـــاكـــم سامـــحـــونـــي

وانـــا قصـــدي رضـــا من كل محـــبـــوب

وبـــاعـــود لكـــم لو الله كتـــب لي

ولـــو شي عاد باالـــعـــمـر مكـــتـــوب..

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 48 دقيقة

يقول أنتج اغنيه.وهو في واجبه الوطني!!!

[ عدد التعليقات: 2285 ] نشر منذ 45 دقيقة

جبـــرنـــي الـــوقــت باتـــرك بلـــادي

يمـــيـــن الله انـــي شبـــة مغـــصـــوب

ولـــاودي نفـــارقـــكـــم ثوانـــي

ولـــكـــن الـــزمـــان غالـــب ومـــغـــلـوب

وانـــا بطـــلـــب رضـــاكـــم سامـــحـــونـــي

وانـــا قصـــدي رضـــا من كل محـــبـــوب

وبـــاعـــود لكـــم لو الله كتـــب لي

ولـــو شي عاد باالـــعـــمـر مكـــتـــوب..

[ عدد التعليقات: 11511 ] نشر منذ 34 دقيقة

الله يحفظه لاولاده ويحفظ له اولاده

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