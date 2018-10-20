رسالة مؤثرة من تركي آل الشيخ لأولاده
بعث المستشار في الديوان الملكي، تركي آل الشيخ، رسالة مؤثرة لأولاده عبر حسابه الشخصي على موقع “إنستجرام”.
وقال “آل الشيخ” في رسالته المليئة بكل مشاعر الحب والافتقاد: “ناصر.. محمد.. سلمان.. مفتقدكم في كل لحظة في حياتي.. لم يمنعني عن أن أكون قريبًا منكم إلا واجبي لبلدي.. غداً ستكونوا رجال.. وأتمنى وقتها أن تقدروا ذلك.. الله يجمعنا على خير يا حياة تركي”.
وكان آل الشيخ، أنتج مؤخرًا أحدث أغنيات الفنانة السورية أصالة بعنوان “الحقيقة”، كلمات بهاء الدين محمد، ألحان وليد سعد ومن توزيع شركة روتانا.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36247 ] نشر منذ 1 ساعة
الحين هذي الرسالة لأولاده
ليش تنشرونها🤗
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56434 ] نشر منذ 58 دقيقة
وكان آل الشيخ، أنتج مؤخرًا أحدث أغنيات الفنانة السورية أصالة بعنوان “الحقيقة”، كلمات بهاء الدين محمد، ألحان وليد سعد ومن توزيع شركة روتانا.
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,, ياحسايف ياحسايف ………………. .
,, في الحضيض في الحضيض ………………… .
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 2285 ] نشر منذ 48 دقيقة
جبـــرنـــي الـــوقــت باتـــرك بلـــادي
يمـــيـــن الله انـــي شبـــة مغـــصـــوب
ولـــاودي نفـــارقـــكـــم ثوانـــي
ولـــكـــن الـــزمـــان غالـــب ومـــغـــلـوب
وانـــا بطـــلـــب رضـــاكـــم سامـــحـــونـــي
وانـــا قصـــدي رضـــا من كل محـــبـــوب
وبـــاعـــود لكـــم لو الله كتـــب لي
ولـــو شي عاد باالـــعـــمـر مكـــتـــوب..
محمد[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 48 دقيقة
يقول أنتج اغنيه.وهو في واجبه الوطني!!!
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 2285 ] نشر منذ 45 دقيقة
جبـــرنـــي الـــوقــت باتـــرك بلـــادي
يمـــيـــن الله انـــي شبـــة مغـــصـــوب
ولـــاودي نفـــارقـــكـــم ثوانـــي
ولـــكـــن الـــزمـــان غالـــب ومـــغـــلـوب
وانـــا بطـــلـــب رضـــاكـــم سامـــحـــونـــي
وانـــا قصـــدي رضـــا من كل محـــبـــوب
وبـــاعـــود لكـــم لو الله كتـــب لي
ولـــو شي عاد باالـــعـــمـر مكـــتـــوب..
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 33185 ] نشر منذ 41 دقيقة
طيب
كجمغلو[ عدد التعليقات: 11511 ] نشر منذ 34 دقيقة
الله يحفظه لاولاده ويحفظ له اولاده