بالفيديو .. استمع إلى غناء ” الجليد ” في القطب الجنوبي

كشف باحثون عن صدور نوع من ” الغناء” في “Ross Ice Shelf” بأنتاركتيكا بالقطب الجنوبي من خلال رياحا تهب عبر الكثبان الثلجية .

ووفقاً لموقع ” روسيا اليوم ” وجد الباحثون أن الرياح تؤدي إلى اهتزاز سطح الجليد، ما ينتج مجموعة شبه ثابتة من “النغمات” الزلزالية ، حيث يمكن استخدام هذه النغمات في رصد التغييرات في الجرف الجليدي عن بعد .

ويمكن أن تشير التغيرات في الهزات الزلزالية للجرف الجليدي، إلى احتمال تشكل البرك أو الشقوق الجليدية، وكذلك تعرض الجرف الجليدي للانهيار.