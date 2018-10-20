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بالفيديو .. استمع إلى غناء ” الجليد ” في القطب الجنوبي

بالفيديو .. استمع إلى غناء ” الجليد ” في القطب الجنوبي

كشف باحثون عن صدور نوع من ” الغناء” في “Ross Ice Shelf” بأنتاركتيكا بالقطب الجنوبي من خلال رياحا تهب عبر الكثبان الثلجية .

ووفقاً لموقع ” روسيا اليوم ” وجد الباحثون أن الرياح تؤدي إلى اهتزاز سطح الجليد، ما ينتج مجموعة شبه ثابتة من “النغمات” الزلزالية ، حيث يمكن استخدام هذه النغمات في رصد التغييرات في الجرف الجليدي عن بعد .

ويمكن أن تشير التغيرات في الهزات الزلزالية للجرف الجليدي، إلى احتمال تشكل البرك أو الشقوق الجليدية، وكذلك تعرض الجرف الجليدي للانهيار.

 


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