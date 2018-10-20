بالصور.. شاب يحول شقته إلى متحف للتراث بعسير بعد جمع ألف قطعة قديمة

ابها (صدى):

يهوى الشاب إدريس الشاعري؛ من سكان محافظة محايل عسير، جمع القطع القديمة كما أنه يحب التراث ويعمل على جمع المقتنيات الأثرية والتراثية؛ حيث حول شقته التي يسكنها مع زوجته، إلى متحف للتراث بعد جمعه أكثر من 1000 قطعة قديمة يعود تاريخ بعضها إلى أكثر من 50 عامًا.

وأكد ” الشاعري ” أنه استغرق في جمعها 15 عامًا ولا يزال يعمل على جمع كل ما هو قديم؛ فيما يشتمل المتحف على عدد من الأسلحة القديمة والسيوف والخناجر والعملات التي يعود عمر بعضها إلى أكثر من نصف قرن إلى جانب الحلي وأوعية المياه وآلات الخياطة وأدوات الزراعة والحرث والطاولات والمقاعد والكتب الدراسية التي كانت تستخدم قبل 30 عامًا.

وأوضح الشاب قائلًا: ” لا أستلذ بالنوم إلا بين قطع ذلك الإرث القديم والعظيم الذي أجد فيه رائحة آبائي وأجدادي ” ، مضيفًا أن زوجته ضجرت في بداية الأمر مما قام به وتحويل جُل غرف منزله إلى مكان لتلك الأدوات والمقتنيات إلا أنها استسلمت في نهاية المطاف لذلك.

ومن جانبه، قال رئيس بلدية محايل سعيد بن علي آل مصمع، بأنه يتم التنسيق مع لجنة التنمية السياحية بالمحافظة لدعم الشاب؛ ليكون له معرض ضمن فعاليات وبرامج مهرجان ” محايل أدفأ ” لهذا العام.