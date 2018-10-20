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ويل سميث يتنبأ لبرج خليفة بتاريخ يشبه الأهرامات

ويل سميث يتنبأ لبرج خليفة بتاريخ يشبه الأهرامات
واشنطن(صدى):

نشر ويل سميث، الممثل الأمريكي، على حسابه الرسمي ” إنستجرام ” ، صورة له من أعلى برج خليفة، معلقًا: ” بعد آلاف السنين من الآن، سينظر الناس إلى برج خليفة مثلما ينظرون إلى الأهرامات اليوم متسائلين كيف تم بناؤه؟ “.

وتظهر الصورة باللون الأبيض والأسود، وفيها سميث وزوجته جادا وابنه تري وخلفهم شخصان من فريق العمل وآخر يحمل كاميرا، إذ أن ويل سميث يصور عملًا فنيًا في دبي لم يكشف عن تفاصيله برفقة زوجته جادا بينكيت سميث، وابنه تري.

وقد نشر سميث، في وقت سابق، صورة كتب عليها ” وقت الأسرة في دبي، لا يمكنني الانتظار لنريكم ما نصوره.


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