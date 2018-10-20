انطلاق مركبة فضاء إلى عطارد تصل عام 2025

طوكيو (صدى):

أقلعت مركبة فضاء أوروبية يابانية اليوم السبت من الميناء الفضائي الأوروبي في جيانا الفرنسية على متن صاروخ أريان في رحلة صعبة تستمر 7 سنوات إلى كوكب عطارد .

ويمكن أن تزيد درجات الحرارة على سطح الكوكب على 400 درجة مئوية صباحا وتنخفض إلى سالب 170 درجة مئوية ليلا.

ومن المقررأن تخرج المركبة بيبي كولومبو، المسماة تيمنا بعالم الرياضيات والمهندس الإيطالي جوزيبي (بيبي) كولومبو الذي عاش في القرن العشرين، من مجال جاذبية الأرض بعد عام ونصف العام ثم تزداد سرعتها خلال الرحلة.

وستمر المركبة بكوكب الزهرة مرتين ثم تحلق مرورا بعطارد ست مرات، قبل أن تدخل إلى مداره في ديسمبر 2025 تقريبا.

جدير بالذكر أن عدد قليل من مركبات الفضاء زاروا كوكب عطارد بسبب قربه من الشمس، إذ يبعد عنها أقل من 60 مليون كيلومتر بينما تبعد الأرض عنها نحو 150 مليون كيلو متر، مما يجعل انطلاق أي رحلة إلى هناك تحديا.