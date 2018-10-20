تفاصيل جديدة حول مرض ميريام فارس الغامض

أماني الغامدي(صدى):

كشف برنامج Trending MBC للمرة الأولى عن تفاصيل جديدة بشأن مرض الفنانة ميريام فارس الغامض، مؤكدا على عدم وجود أي حالة خطيرة تمر بها في الوقت الحالي.

وأضاف البرنامج أنها تتلقى العلاج المناسب لاستعادة قدرتها على الغناء من دون أوجاع ومشاكل، لافتا إلى أن مرضها شبيه لما يعاني منه النجم تامر حسني، وبأنها لم تمر بمرض خطير كما أشيع، وكل ما في الأمر أنها كانت تعاني من إلتهاب حاد في الأحبال الصوتية، وهي لم تخضع لأي عملية جراحية، بل تقوم بحماية صوتها وتدريبه لعلاجه بشكل كامل.

وأوضح أن عودة ميريام للجمهور ستكون قريبة، حيث تصوِّر حاليا كليب في ألمانيا وآخر في لبنان.