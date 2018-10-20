 حقيقة عودة ” نيمار ” لصفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات

نواف السالم (صدى):

خرج نيمار عن صمته لكشف الحقيقة بشأن رغبته فى العودة لصفوف برشلونة الإسبانى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، قائلا:” أخبار كاذبة”.

انتشرت مؤخرا أنباء تفيد بأن

نيمار أبدى رغبته فى العودة لصفوف الفريق الكتالونى، إضافة إلى تلقي إدارة برشلونة الإسبانى رسالة من نيمار مفادها العودة من جديد إلى كامب نو بعد الرحيل عن صفوف الفريق الكتالونى فى انتقالات يونيو 2017 إلى نادى العاصمة الفرنسية، فى صفقة القرن التى بلغت قيمتها 222 مليون يورو.

ووفقا للمعلومات التي انتشرت في الفترة الأخيرة فإنبرشلونة وضع عدة شروط للموافقة على طلب البرازيلى نيمار وهى تقديم تضحيات من أجل إتمام عودته من جديد على رأسها خفض قيمة راتبه السنوى ونسبته فى حقوق الرعاية.

وطلب من نيمار الاعتراف علناً أنه يريد العودة إلى ” كامب نو ” من جديد، والضغط على إدارة باريس سان جيرمان للسماح له بالرحيل، والإعلان عن ذلك فى كل وسائل الإعلام وحل القضية الدائرة بين الطرفين فى القضاء.